Владимир Путин отметил вклад туляков в празднование 500-летия Тульского кремля
Награждённых поздравил глава региона Алексей Дюмин.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении жителей региона за большой вклад в сохранение исторического наследия России и подготовку празднования 500-летия Тульского кремля.
Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден ректор Тульской Православной классической гимназии Лев Махно. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
- директору Государственного архива Тульской области Дмитрию Антонову,
- генеральному директору АО «Тулагоргаз» Василию Большову,
- генеральному директору Тульского академического театра драмы имени М. Горького Сергею Борисову,
- депутату Тульской областной Думы, генеральному директору ООО «Газпром Межрегионгаз Тула» Николаю Воробьеву,
- заведующей Богородицкого дворца-музея и парка Марине Жерздевой,
- заместителю министра культуры Тульской области Ирине Ивановой,
- заведующей Промышленной усадьбы дворян Мосоловых Марине Ижевской,
- директору Тульского государственного музея оружия Надежде Калугиной,
- директору Музея-заповедника В. Д. Поленова Наталье Поленовой,
- старшему научному сотруднику отдела Тульского областного краеведческого музея Евгению Полозову,
- директору Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского Елене Рудневой,
- председателю комитета Тульской области по развитию туризма Ларисе Соломатиной,
- директору Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерине Толстой.
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