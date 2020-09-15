Владимир Путин отметил вклад туляков в празднование 500-летия Тульского кремля

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении жителей региона за большой вклад в сохранение исторического наследия России и подготовку празднования 500-летия Тульского кремля.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден ректор Тульской Православной классической гимназии Лев Махно. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена: