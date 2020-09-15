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Владимир Путин отметил вклад туляков в празднование 500-летия Тульского кремля

Владимир Путин отметил вклад туляков в празднование 500-летия Тульского кремля

Награждённых поздравил глава региона Алексей Дюмин.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении жителей региона за большой вклад в сохранение исторического наследия России и подготовку празднования 500-летия Тульского кремля.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден ректор Тульской Православной классической гимназии Лев Махно. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена: 

  • директору Государственного архива Тульской области Дмитрию Антонову,
  • генеральному директору АО «Тулагоргаз» Василию Большову,
  • генеральному директору Тульского академического театра драмы имени М. Горького Сергею Борисову,
  • депутату Тульской областной Думы, генеральному директору ООО «Газпром Межрегионгаз Тула» Николаю Воробьеву,
  • заведующей Богородицкого дворца-музея и парка Марине Жерздевой,
  • заместителю министра культуры Тульской области Ирине Ивановой,
  • заведующей Промышленной усадьбы дворян Мосоловых Марине Ижевской,
  • директору Тульского государственного музея оружия Надежде Калугиной,
  • директору Музея-заповедника В. Д. Поленова Наталье Поленовой,
  • старшему научному сотруднику отдела Тульского областного краеведческого музея Евгению Полозову,
  • директору Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского Елене Рудневой,
  • председателю комитета Тульской области по развитию туризма Ларисе Соломатиной,
  • директору Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерине Толстой.
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