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Ресурсный портфель ВТБ в Тульской области превысил 73 млрд рублей

Ресурсный портфель ВТБ в Тульской области превысил 73 млрд рублей

За шесть месяцев он вырос на на 3%. При этом совокупный кредитный портфель подразделения на 1 июля составил 129,7 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель по итогам первого полугодия вырос на 5%, до 31,3 млрд рублей. Портфель ипотеки достиг 10,5 млрд рублей, увеличившись за шесть месяцев на 12%. Портфель кредитов наличными вырос на 3%, до 17,1 млрд рублей. Всего за январь-июнь банк ВТБ предоставил жителям региона почти 8,5 тысяч кредитов на сумму 6,6 млрд рублей. 

На покупку жилья банк одобрил 1370 займов на 2,5 млрд рублей, что на 16% больше аналогичного показателя прошлого года. Объем выдач кредитов наличными составил 3,5 млрд рублей, таких кредитов за полгода выдано свыше 6 тысяч штук. 

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля достиг 55 млрд рублей, прирост за полгода составил 10%. Наибольший рост по данному направлению достигнут по инвестиционным продуктам – инвестиционный портфель увеличился на 29%, до 14,9 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату зафиксирован на уровне 98,4 млрд рублей, из которых 13,2 млрд – средства, предоставленные компаниям среднего и малого бизнеса. 

Привлеченные средства корпоративных клиентов составили 18,3 млрд рублей. Из этой суммы 10,1 млрд – доля клиентов СМБ, данный показатель за полгода вырос на 4%. Гарантии и аккредитивы на 1 июля составляют 54,5 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова отметила: «В первом полугодии нам удалось сохранить положительный тренд развития бизнеса в регионе и вырасти по основным показателям, в первую очередь, в розничном направлении. 

Этому во многом способствовали льготные госпрограммы, такие как «Ипотека с господдержкой 2020», а также специальные программы банка с выгодными условиями по продуктам. Также за это время мы совершили скачок в развитии наших цифровых сервисов, что позволило клиентам проводить большинство банковских операций онлайн. 

Кроме того, в первом полугодии мы вели активную работу по программам финансовой поддержки клиентов, пострадавших от COVID-19. С момента введения поддерживающих мер до настоящего времени ВТБ в Тульской области оказал кредитную помощь бизнесу и населению на 4,3 млрд рублей».

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