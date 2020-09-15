Как распознать юристов-аферистов: рекомендации Роскачества

За первую половину текущего года число случаев мошенничества в России выросло на 36%. Основной рост пришелся на телефонное мошенничество и интернет-фишинг – статистика по данным видам «развода» выросла практически на 80%. Еще один вид сетевого обмана и методы борьбы с ним описывают эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Аферисты стали открывать поддельные сайты нотариальных контор. «Бесплатная» юридическая помощь от них может обернуться потерей значительных денежных средств или даже имущества. Для привлечения клиентов открываются сайты с посадочными страницами, на которых чат-боты имитируют консультантов, создается и размещается по просторам интернета баннерная реклама.

«Заманивать» жертву начинают обещаниями безвозмездной консультации (со ссылкой на закон № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи»), пользователя подгоняют, показывая счетчик количества оставшихся бесплатных консультаций и количества свободных сотрудников. Цель у всего этого одна: убедить жертву прийти в офис и подписать договор, согласно которому консультация обойдётся клиенту в несколько десятков тысяч рублей.

Реальная юридическая квалификация таких специалистов оставляет желать лучшего и не имеет отношения к делу. Такие консультанты охотно берутся за любые дела – составление брачного договора, завещания, соглашения о разделе имущества супругов. Реальные специалисты при виде таких «документов» хватаются за головы.

Если вы попали на такую удочку – внимательно читайте договор. Это касается не только псевдонотариусов, а в целом всего юридического рынка. Запомните: «оказание консультационных услуг», «оценка проблемы и анализ правовых путей для разрешения» – это формулировки, ни о чем не говорящие, то есть потребитель заплатит деньги без оказания услуги. И второе: если деньги оплачены, а услуга не оказывается – обращайтесь в полицию, поскольку в действиях таких «юристов» усматриваются признаки мошенничества.

Как не стать жертвой юристов-аферистов? Вот несколько простых рекомендаций от Роскачества: