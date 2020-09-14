Узловую, Липки и Плавск благоустроят до конца 2022 года

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили участие региона во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Он проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков рассказал, что в этом году все проекты, направленные на конкурс от региона, признаны победителями. Это концепция благоустройства набережной Свиридовского пруда в Узловой под названием «Узелок», проект благоустройства лесопарковой территории «Гагаринский парк. Княжеское наследие» в Плавске, а также проект «Липки-рестарт», предполагающий благоустройство парка в Киреевском районе.

На реализацию этих проектов Тульская область получит 180 млн рублей из федерального бюджета. Они должны быть завершены до конца 2022 года. Алексей Дюмин поручил главам администраций в кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию и определить подрядчиков, чтобы уже с началом сезона приступить к выполнению работ.

– Все проекты интересные. Благоустроенные пространства станут новыми точками притяжения жителей и гостей муниципалитетов, повысят качество жизни. На это выделено значительное финансирование. Все работы должны быть выполнены в срок и с надлежащим качеством, – подчеркнул глава региона и поручил Олегу Дючкову обеспечить контроль на всех этапах реализации.