новости
новости
Регистрация
Узловую, Липки и Плавск благоустроят до конца 2022 года
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Узловую, Липки и Плавск благоустроят до конца 2022 года

На реализацию проектов, победивших в федерльном конкурсе, выделено 180 млн рублей.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили участие региона во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Он проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков рассказал, что в этом году все проекты, направленные на конкурс от региона, признаны победителями. Это концепция благоустройства набережной Свиридовского пруда в Узловой под названием «Узелок», проект благоустройства лесопарковой территории «Гагаринский парк. Княжеское наследие» в Плавске, а также проект «Липки-рестарт», предполагающий благоустройство парка в Киреевском районе.

На реализацию этих проектов Тульская область получит 180 млн рублей из федерального бюджета. Они должны быть завершены до конца 2022 года. Алексей Дюмин поручил главам администраций в кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию и определить подрядчиков, чтобы уже с началом сезона приступить к выполнению работ. 

– Все проекты интересные. Благоустроенные пространства станут новыми точками притяжения жителей и гостей муниципалитетов, повысят качество жизни. На это выделено значительное финансирование. Все работы должны быть выполнены в срок и с надлежащим качеством, – подчеркнул глава региона и поручил Олегу Дючкову обеспечить контроль на всех этапах реализации.

Галерея
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 1
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 2
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 3
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 4
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 5
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 6
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 7
Проекты благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, Фото: 8
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 09:00 0
Другие статьи по темам
Событие
оперативное совещание у губернатораправительство Тульской областипоручение Алексея Дюминапроекты благоустройства
Люди
Алексей ДюминОлег Дючков
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Гастрономический перформанс, кузнечное мастер-шоу и керосиновые фонари: в Туле пройдет фестиваль «Белое каление»
Гастрономический перформанс, кузнечное мастер-шоу и керосиновые фонари: в Туле пройдет фестиваль «Белое каление»
Из-за отключения воды в Пролетарском округе будут раздавать воду
Из-за отключения воды в Пролетарском округе будут раздавать воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.