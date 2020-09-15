Из-за отключения воды в Пролетарском округе будут раздавать воду

Напомним, 16 сентября с 8.00 в Пролетарском округе Тулы отключат холодную воду. В Новомедвенском, мкр. Водный, п. Комарки, ЖК «Молодежный» , СНТ «Водник», п. Молодежный будет пониженное давление холодного водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты «Тулагорводоканала» врежут новый участок водовода диаметром 900 мм на Медвенско-Осетровском водозаборе.

Воды не будет до окончания работ. Точные сроки не сообщаются.

Для жителей Пролетарского округа будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды.

Выдача питьевой воды (в киосках «Губернский колодезь» ООО «Ключ Здоровья») с 8.00 до 20.00:

ул. Степанова, 29 (киоск 5);

ул. Марата, 24-б (киоск 4);

ул. Кирова, 14 (киоск 62);

ул. Кирова, 32 (киоск 66):

ул. Кутузова, 15 (киоск 57);

ул. Металлургов, 60 (киоск 64);

ул. Металлургов, 1-б (киоск 3).

Выдача питьевой воды из машины «Губернский колодезь» с 8.00 до 20.00:

ул. Пролетарская, 22-а, ТЦ «Рио» – с 08.00 по 10.45,

ул. Ложевая, 125-а, ТЦ «Пролетарский» – с 11.15 по 13.45,

ул. Кутузова, 13, ТЦ «Кировский» – с 14.15 по 16.45,

ул. Металлургов, 22 ДК «Металлург» – с 17.15 по 20.00.

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 8.00 до 21.00: