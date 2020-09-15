Гастрономический перформанс, кузнечное мастер-шоу и керосиновые фонари: в Туле пройдет фестиваль «Белое каление»

Он состоится 19 сентября 2020 года в ремесленном дворе «Добродей».

В программе — кузнечное шоу, гастрономический перформанс, церемония зажжения керосиновых фонарей, мастер-классы, экскурсии по единственному в регионе «Кустарному антимузею» и выставочному комплексу «Тульский резной наличник», квест-бук, тульское чаепитие, старинные игры и забавы.

Став участниками гастрономического перформанса, гости побывают «За столом у кузнеца» и опробуют ухват, сковородку, ложки и другую утварь, которую мастер выкует прямо на их глазах.

Мастерство и традиции, унаследованные от прадедов, продемонстрируют в шоу «Мастера своего дела» кузнецы с именем. В их числе — единственная в регионе женщина кузнец Наталья Забелина, кующая клинки, потомственный кузнец Николай Картель, а также современный кустарь Роман Баранов, изготавливающий кованые ворота и дымники.

Битва-шоу «Между молотом и наковальней» соберет на соревнования молодых кузнецов, чтобы определить, кто из них быстрее доведет до белого каления металл или согнет тяжелый прут.

Все желающие смогут и сами приобщиться к кузнечному ремеслу, принять участие в мастер-классах по ковке, чеканке и гравировке, а также в мастер-классах по выжиганию, верховой набойке и изготовлению тряпичной куклы.

В 20.00 настанет «Время зажигать» керосиновые фонари на Фонарной аллее. Облаченный в мундир фонарщик поднимется по кованой лестнице и поочередно зажжет светильники. Все фонари являются реконструкцией и воссозданы в Объединении центров развития культуры по фотографиям и архивным документам. Гости узнают, какие фонари освещали улицы города оружейников в разные эпохи, чем еще занимался фонарщик, какие необычные легенды связаны с этим ушедшим от нас ремеслом.

Экскурсии по первому и единственному в регионе «Кустарному антимузею» и комплексу «Тульский резной наличник» дадут возможность перенестись в прошлое и познакомиться с ремесленными традициями, в том числе и при помощи современных мультимедийных технологий. При этом в антимузее можно свободно прикасаться к экспонатам, опробовать вальцы, жернова, маслобойку и другие, ставшие необычными приспособления, облегчавшие быт наших предков, увидеть лимитированный самовар, уникальную кованную карту ремесел Тульского края и многое другое. В музее «Тульский резной наличник», где собраны аутентичные и воссозданные наличники, интересно расскажут об истории Тулы деревянной.

На ремесленном дворе пройдет квест-бук «Секреты Добродеев», игра-бродилка и необычный кузнечный фотоквест. Гостей ждут выступление фольклорного ансамбля «Дежа», тульское чаепитие на Пряничной веранде, а также старинные забавы на площадке «Деревянные игры».

где и когда

Ждем всех желающих по адресу: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б (ремесленный двор «Добродей»).

Справки по телефонам: 8 (4872) 35-25-00 ; 8 (953) 199-71-88.

Начало праздника — в 17.00. Мероприятие продлится до 21.00.

Вход свободный.

Возрастная категория 0 +.

Во время проведения мероприятия будут соблюдены санитарные меры безопасности. Всех участников просят иметь средства индивидуальной защиты.

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