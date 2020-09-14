новости
новости
Регистрация
Александр Ломовцев: «В августе 8 туляков привезли коронавирус из Турции»

Александр Ломовцев: «В августе 8 туляков привезли коронавирус из Турции»

Об эпидобстановке в регионе на заседании оперштаба рассказал глава тульского Управления Роспотребнадзора.

В Тульской области сохраняется стабильный уровень заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе было 200 случаев, это «точная копия» позапрошлой недели. Темп прироста заболеваемости коронавирусом за неделю — 0,26%, это также полностью соответствует показателям позапрошлой недели.

В области зарегистрировано 199 случаев внебольничных пневмоний, что на 10% ниже, чем на предыдущей неделе.

При этом отмечается рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. На прошедшей неделе зарегистрировано 4625 случаев ОРВИ. Пока эта цифра ниже эпидпорога на 19%, что характерно для этого периода времени. Но, тем не менее, на 53% выше, чем неделей ранее.

По словам Ломовцева, охват тестирования населения методом ПЦР составляет более 90 на 100 тысяч человек.

На прошедшей неделе заболеваемость COVID-19 не регистрировалась в семи районах Тульской области.

– Управление Роспотребнадзора по Тульской области осуществляет мониторинг за регистрацией заболевания коронавирусом среди лиц, вернувшихся с отдыха, с зарубежных и российских курортов. Пока это случаи единичные, но, к сожалению, они есть. На прошлой неделе заболели два человека. Были организованы необходимые противоэпидемические мероприятия, и данная работа будет продолжена.

Кроме того, проводится мониторинг заболеваемости среди граждан, прибывающих на территорию РФ авиарейсами. С 1 августа на территорию Тульской области прибыли 2910 человек, из них лабораторно обследованы 2136 человек. В восьми случаях получен положительный результат у жителей региона, прибывших из Турции.

В очагах проведены противоэпидемические мероприятия. И ситуация находится на контроле. По семи фактам непредоставления результатов лабораторных исследований дела уже направлены в суд.

 

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 15:15 −2
Другие статьи по темам
Событие
оперштабкоронавирус
Люди
Александр Ломовцев
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский пожарный помог потушить пожар в рязанском аквапарке
Тульский пожарный помог потушить пожар в рязанском аквапарке
Туляк снял на видео скачущую по электропроводам белку
Туляк снял на видео скачущую по электропроводам белку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.