Александр Ломовцев: «В августе 8 туляков привезли коронавирус из Турции»

Об эпидобстановке в регионе на заседании оперштаба рассказал глава тульского Управления Роспотребнадзора.

В Тульской области сохраняется стабильный уровень заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе было 200 случаев, это «точная копия» позапрошлой недели. Темп прироста заболеваемости коронавирусом за неделю — 0,26%, это также полностью соответствует показателям позапрошлой недели.

В области зарегистрировано 199 случаев внебольничных пневмоний, что на 10% ниже, чем на предыдущей неделе.

При этом отмечается рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. На прошедшей неделе зарегистрировано 4625 случаев ОРВИ. Пока эта цифра ниже эпидпорога на 19%, что характерно для этого периода времени. Но, тем не менее, на 53% выше, чем неделей ранее.

По словам Ломовцева, охват тестирования населения методом ПЦР составляет более 90 на 100 тысяч человек.

На прошедшей неделе заболеваемость COVID-19 не регистрировалась в семи районах Тульской области.

– Управление Роспотребнадзора по Тульской области осуществляет мониторинг за регистрацией заболевания коронавирусом среди лиц, вернувшихся с отдыха, с зарубежных и российских курортов. Пока это случаи единичные, но, к сожалению, они есть. На прошлой неделе заболели два человека. Были организованы необходимые противоэпидемические мероприятия, и данная работа будет продолжена.

Кроме того, проводится мониторинг заболеваемости среди граждан, прибывающих на территорию РФ авиарейсами. С 1 августа на территорию Тульской области прибыли 2910 человек, из них лабораторно обследованы 2136 человек. В восьми случаях получен положительный результат у жителей региона, прибывших из Турции.

В очагах проведены противоэпидемические мероприятия. И ситуация находится на контроле. По семи фактам непредоставления результатов лабораторных исследований дела уже направлены в суд.