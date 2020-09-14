В «Ленинский» отдел полиции назначен новый начальник

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Глава УМВД России по Тульской области Сергей Галкин поздравил Игоря Дождева и выразил уверенность, что тот справится с поставленными задачами.

Сегодня, 14 сентября, стало известно о назначении на должность начальника отдела полиции «Ленинский».

Вакантную должность занял подполковник полиции Игорь Дождев. До этого он трудился в должности начальника пункта полиции «Плехановский».

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин поздравил подполковника и выразил уверенность, что тот справится со всеми возложенными на него задачами.