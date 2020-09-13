За минувшие сутки в Тульской области коронавирус диагностирован у 28 человек
Число выздоровевших выше, чем заболевших.
По данным оперативного штаба за минувшие сутки на территории Тульской области зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19, а общее количество заразившихся с начала пандемии составляет 9 тыс. 623 человека.
На всей территории России за минувшие сутки зафиксировано 5 449 новых случаев коронавируса, а с начала пандемии — 1 млн 62 тыс. 811.
11 сентября, в 12:53, 26 7622 -9
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10 сентября, в 11:00, 13 6719 -1
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