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За минувшие сутки в Тульской области коронавирус диагностирован у 28 человек

За минувшие сутки в Тульской области коронавирус диагностирован у 28 человек

Число выздоровевших выше, чем заболевших.

По данным оперативного штаба за минувшие сутки на территории Тульской области зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19, а общее количество заразившихся с начала пандемии составляет 9 тыс. 623 человека.
 
 

На всей территории России за минувшие сутки зафиксировано 5 449 новых случаев коронавируса, а с начала пандемии — 1 млн 62 тыс. 811.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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