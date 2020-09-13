В Тульской области мужчину подозревают в развращении подростка

Изображение Anemone123 с сайта Pixabay

37-летний мужчина подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней жительницы поселка Товарковский.

По имеющейся в распоряжении Myslo информации, педофил и жертва являются родственниками. Предполагается, что извращенец совершал преступные действия на протяжении длительного времени.

Когда об этом стало известно взрослым, происходящим занялись правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.