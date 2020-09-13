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В Тульской области мужчину подозревают в развращении подростка
Возбуждено уголовное дело.
37-летний мужчина подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней жительницы поселка Товарковский.
По имеющейся в распоряжении Myslo информации, педофил и жертва являются родственниками. Предполагается, что извращенец совершал преступные действия на протяжении длительного времени.
Когда об этом стало известно взрослым, происходящим занялись правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
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