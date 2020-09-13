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В Тульской области мужчину подозревают в развращении подростка
Изображение Anemone123 с сайта Pixabay

В Тульской области мужчину подозревают в развращении подростка

Возбуждено уголовное дело.

37-летний мужчина подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней жительницы поселка Товарковский.
 
По имеющейся в распоряжении Myslo информации, педофил и жертва являются родственниками. Предполагается, что извращенец совершал преступные действия на протяжении длительного времени.
 
Когда об этом стало известно взрослым, происходящим занялись правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:01 +3
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педофилкриминалпроисшествия
Место
Тульская областьТоварковский

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