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Тульский депутат, назвавший коррупционером губернатора Дудку, отсудил у России 20 тыс. евро
Фото: youtube-канал Владимира Тимакова.

Тульский депутат, назвавший коррупционером губернатора Дудку, отсудил у России 20 тыс. евро

В эту сумму входят материальный и моральный ущерб, а также компенсация судебных издержек.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по делу депутата Тульской городской Думы Владимира Тимакова. Из опубликованного решения следует, что Россия должна выплатить Тимакову компенсацию в размере почти 20 тысяч евро.
 
История получила свое начало в 2009 году, после публикации статьи Владимира Тимакова о, по его мнению, коррупционной деятельности Вячеслава Дудки. На тот момент последний был губернатором Тульской области. Дудка обвинил Тимакова в клевете, обратился в суд и потребовал 2 миллиона рублей компенсации.
 
Через некоторое время последовал еще один иск — за комментарий в СМИ, в котором Владимир Тимаков сказал, цитата: 
…Функционер Дудка хороший — на «четверочку». А вот коррупционер — на «пятерку». 
Общая сумма исковых требований составила 10 млн рублей, но суд постановил выплатить около 2 млн. Исполнением решения суда занимались судебные приставы, которые арестовали часть имущества Тимакова.
 
Уголовное дело по статье «Клевета» в отношении Владимира Тимакова было прекращено в 2010 году, и в том же году в отношении Вячеслава Дудки было возбуждено уголовное дело за многомиллионную взятку. Бывший губернатор отправился в колонию на 9,5 лет.
 
ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить Владимиру Тимакову компенсацию в размере 19 627 евро. В эту сумму входят материальный и моральный ущерб, а также компенсация судебных издержек.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:24 +3
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