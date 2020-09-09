Тульский депутат, назвавший коррупционером губернатора Дудку, отсудил у России 20 тыс. евро

Фото: youtube-канал Владимира Тимакова.

В эту сумму входят материальный и моральный ущерб, а также компенсация судебных издержек.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по делу депутата Тульской городской Думы Владимира Тимакова. Из опубликованного решения следует, что Россия должна выплатить Тимакову компенсацию в размере почти 20 тысяч евро.

История получила свое начало в 2009 году, после публикации статьи Владимира Тимакова о, по его мнению, коррупционной деятельности Вячеслава Дудки. На тот момент последний был губернатором Тульской области. Дудка обвинил Тимакова в клевете, обратился в суд и потребовал 2 миллиона рублей компенсации.

Через некоторое время последовал еще один иск — за комментарий в СМИ, в котором Владимир Тимаков сказал, цитата:

…Функционер Дудка хороший — на «четверочку». А вот коррупционер — на «пятерку».

Общая сумма исковых требований составила 10 млн рублей, но суд постановил выплатить около 2 млн. Исполнением решения суда занимались судебные приставы, которые арестовали часть имущества Тимакова.

Уголовное дело по статье «Клевета» в отношении Владимира Тимакова было прекращено в 2010 году, и в том же году в отношении Вячеслава Дудки было возбуждено уголовное дело за многомиллионную взятку. Бывший губернатор отправился в колонию на 9,5 лет