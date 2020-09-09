Найденная в Тульской области «скрипка Страдивари» оказалась немецкой подделкой
И тем не менее этот музыкальный инструмент после реставрации может стоить 2000-3000 долларов.
Эксперт по музыкальным инструментам Лариса Керченко исследовала найденную в Тульской области «скрипку Страдивари».
- Это немецкая подделка. Инструмент был изготовлен в Германии в 19 веке. Под именем Страдивари на нем есть еще два. Это Нойнер и Хорнштайнер, — рассказала эксперт в интервью «Комсомольской правде».
Тем не менее, по словам эксперта, такая скрипка после реставрации может стоить от двух до трех тысяч долларов.
- Конечно, я огорчен заключением экспертов. Об этой скрипке в нашей семье ходили легенды и мой отец, деды и прадеды верили, что это подлинный инструмент Страдивари, — рассказал «КП» Юрий Курносов.
Как сообщает издание, наследник пока не решил, будет ли продавать скрипку. Дело в том, что сама реставрация стоит дорого — около тысячи долларов.