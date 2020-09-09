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Найденная в Тульской области «скрипка Страдивари» оказалась немецкой подделкой
Фото: Baza.

Найденная в Тульской области «скрипка Страдивари» оказалась немецкой подделкой

И тем не менее этот музыкальный инструмент после реставрации может стоить 2000-3000 долларов.

Эксперт по музыкальным инструментам Лариса Керченко исследовала найденную в Тульской области «скрипку Страдивари».

- Это немецкая подделка. Инструмент был изготовлен в Германии в 19 веке. Под именем Страдивари на нем есть еще два. Это Нойнер и Хорнштайнер, — рассказала эксперт в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, москвич Юрий Курносов в квартире у умершей родственницы из Узловского района обнаружил старую скрипку без струн. Внутри музыкального инструмента он увидел подпись автора — Antonius Stradivarius. Там же был обозначен и год производства скрипки — 1691-й. Эту находку поспешили назвать сенсацией, и оценили ее как минимум в один миллион долларов.
 

Тем не менее, по словам эксперта, такая скрипка после реставрации может стоить от двух до трех тысяч долларов.

- Конечно, я огорчен заключением экспертов. Об этой скрипке в нашей семье ходили легенды и мой отец, деды и прадеды верили, что это подлинный инструмент Страдивари, — рассказал «КП» Юрий Курносов.

Как сообщает издание, наследник пока не решил, будет ли продавать скрипку. Дело в том, что сама реставрация стоит дорого — около тысячи долларов.

 

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скрипкамузыкальный инструментскрипка Страдивари

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