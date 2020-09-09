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На пересечении улиц Фрунзе и Лейтейзена в Туле столкнулись два автомобиля
Фото очевидца

На пересечении улиц Фрунзе и Лейтейзена в Туле столкнулись два автомобиля

На месте аварии собралась небольшая пробка, информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщает корреспондент Myslo, на пересечении улиц Фрунзе и Лейтейзена в Туле произошло ДТП с участием Volkswagen Polo и кроссовера Hyundai.

По предварительной информации, причиной столкновения стало несоблюдение порядка перестроения – один из водителей попытался «влезть» в соседнюю полосу и по касательной задел двигавшийся сбоку автомобиль.

Информации о пострадавших пока не поступало, на месте аварии собралась пробка. Окончательную причину случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Лейтейзена, Фото: 1
ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Лейтейзена, Фото: 2
ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Лейтейзена, Фото: 3
ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Лейтейзена, Фото: 4
ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Лейтейзена, Фото: 5
ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Лейтейзена, Фото: 6
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