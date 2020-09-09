Фото очевидца
На пересечении улиц Фрунзе и Лейтейзена в Туле столкнулись два автомобиля
На месте аварии собралась небольшая пробка, информации о пострадавших пока не поступало.
Как сообщает корреспондент Myslo, на пересечении улиц Фрунзе и Лейтейзена в Туле произошло ДТП с участием Volkswagen Polo и кроссовера Hyundai.
По предварительной информации, причиной столкновения стало несоблюдение порядка перестроения – один из водителей попытался «влезть» в соседнюю полосу и по касательной задел двигавшийся сбоку автомобиль.
Информации о пострадавших пока не поступало, на месте аварии собралась пробка. Окончательную причину случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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