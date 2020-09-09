На проезде Энергетиков Ford неудачно «догнал» кроссовер

По предварительной информации, в аварии никто серьёзно не пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, на проезде Энергетиков в Туле произошло ДТП с участием двух автомобилей Hyundai Tucson и Ford Focus.

По словам очевидцев, водитель хэтчбэка не успел вовремя отреагировать на изменение дорожной обстановки и въехал в остановившийся перед ним корейский кроссовер, после чего уткнулся в растущие на обочине кусты.

Информации о пострадавших пока не поступало, оба автомобиля получили механические повреждения. Окончательную причину и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.