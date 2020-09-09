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На проезде Энергетиков Ford неудачно «догнал» кроссовер

На проезде Энергетиков Ford неудачно «догнал» кроссовер

По предварительной информации, в аварии никто серьёзно не пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, на проезде Энергетиков в Туле произошло ДТП с участием двух автомобилей Hyundai Tucson и Ford Focus. 

По словам очевидцев, водитель хэтчбэка не успел вовремя отреагировать на изменение дорожной обстановки и въехал в остановившийся перед ним корейский кроссовер, после чего уткнулся в растущие на обочине кусты.

Информации о пострадавших пока не поступало, оба автомобиля получили механические повреждения. Окончательную причину и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Авария на проезде Энергетиков, Фото: 1
Авария на проезде Энергетиков, Фото: 2
Авария на проезде Энергетиков, Фото: 3
Авария на проезде Энергетиков, Фото: 4
Авария на проезде Энергетиков, Фото: 5
Авария на проезде Энергетиков, Фото: 6
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:16 +2
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