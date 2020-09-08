В Тульской области сельхозпредприятие задолжало работникам более 3,5 млн рублей

Зарплата была выплачена после вмешательства районной прокуратуры.

Руководителю предприятия было внесено представление, в суд направлено 67 заявлений о выдаче судебного приказа, велась совместная работа со службой судебных приставов. После вмешательства правоохранителей долги по зарплате были полностью погашены.

Прокуратура Каменского района провела проверку соблюдения трудового законодательства на сельхозпредприятии «Заря», которое задолжало своим работникам порядка 3,5 млн рублей. Заработанные деньги не получил 81 сотрудник.