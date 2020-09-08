новости
новости
Регистрация
В Тульской области сельхозпредприятие задолжало работникам более 3,5 млн рублей

В Тульской области сельхозпредприятие задолжало работникам более 3,5 млн рублей

Зарплата была выплачена после вмешательства районной прокуратуры.

Прокуратура Каменского района провела проверку соблюдения трудового законодательства на сельхозпредприятии «Заря», которое задолжало своим работникам порядка 3,5 млн рублей. Заработанные деньги не получил 81 сотрудник.

Руководителю предприятия было внесено представление, в суд направлено 67 заявлений о выдаче судебного приказа, велась совместная работа со службой судебных приставов. После вмешательства правоохранителей долги по зарплате были полностью погашены.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
долги по зарплатепрокуратура Тульской областипрокурорская проверказарплатные долги
Место
Тульская областьКаменский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники ГИБДД ловят нарушителей возле тульских школ
Сотрудники ГИБДД ловят нарушителей возле тульских школ
Подать заявление на «президентские» выплаты на детей можно до 30 сентября
Подать заявление на «президентские» выплаты на детей можно до 30 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.