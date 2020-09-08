Подать заявление на «президентские» выплаты на детей можно до 30 сентября

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Если вы ещё не успели это сделать – самое время обратиться в отделение ПФР или МФЦ либо заполнить заявление на портале госуслуг.

Отделение Пенсионного фонда по Тульской области обращается к семьям, которые ещё не подали заявление на получение ежемесячных выплат на детей до трёх лет и единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет. Последний день приема заявлений – 30 сентября.

Право на ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей имеют семьи, воспитывающие детей в возрасте до трёх лет, рожденных с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. По указу Президента России государственная поддержка производилась за 3 месяца – с апреля по июнь равными платежами по 5000 рублей. Подав заявление сейчас, можно получить сразу 15000 рублей.

Право на единовременную выплату 10 тысяч рублей имеют семьи, воспитывающие детей, которым с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от трёх до 16 лет. Семьи, в которых детям исполнится три года в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года, тоже имеют право получить единовременную выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.