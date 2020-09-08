новости
новости
Регистрация
Подать заявление на «президентские» выплаты на детей можно до 30 сентября
Фото: o-krohe.ru.

Подать заявление на «президентские» выплаты на детей можно до 30 сентября

Если вы ещё не успели это сделать – самое время обратиться в отделение ПФР или МФЦ либо заполнить заявление на портале госуслуг.

Отделение Пенсионного фонда по Тульской области обращается к семьям, которые ещё не подали заявление на получение ежемесячных выплат на детей до трёх лет и единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет. Последний день приема заявлений – 30 сентября.

Право на ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей имеют семьи, воспитывающие детей в возрасте до трёх лет, рожденных с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. По указу Президента России государственная поддержка производилась за 3 месяца – с апреля по июнь равными платежами по 5000 рублей. Подав заявление сейчас, можно получить сразу 15000 рублей.

Право на единовременную выплату 10 тысяч рублей имеют семьи, воспитывающие детей, которым с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от трёх до 16 лет. Семьи, в которых детям исполнится три года в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года, тоже имеют право получить единовременную выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

Оформить любую из этих выплат можно на портале госуслуг, на сайте ПФР либо обратившись в клиентскую службу управления ПФР или МФЦ.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:10 0
Другие статьи по темам
Событие
выплаты на детейдетские выплатысоцподдержкаподдержка семей с детьми
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области сельхозпредприятие задолжало работникам более 3,5 млн рублей
В Тульской области сельхозпредприятие задолжало работникам более 3,5 млн рублей
Привет имажинистам: в Туле открылась персональная выставка Оксаны Кагальниковой
Привет имажинистам: в Туле открылась персональная выставка Оксаны Кагальниковой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.