Сотрудники ГИБДД ловят нарушителей возле тульских школ

Фото УГИБДД по Тульской области.

Профилактические мероприятия в Туле стартовали с 7 сентября. Особое внимание инспекторы ГИБДД уделят соблюдению правил перевозки детей.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, эти рейды необходимы для предотвращения ДТП с участием юных участников дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными при движении вблизи образовательных организаций, а особенно при проезде пешеходных переходов. Также инспекторы напоминают родителям, что собственным примером они могут научить детей безопасному поведению на дороге.