Фото УГИБДД по Тульской области.
Сотрудники ГИБДД ловят нарушителей возле тульских школ
Рейды Госавтоиспекции пройдут в течение месяца.
Профилактические мероприятия в Туле стартовали с 7 сентября. Особое внимание инспекторы ГИБДД уделят соблюдению правил перевозки детей.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, эти рейды необходимы для предотвращения ДТП с участием юных участников дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными при движении вблизи образовательных организаций, а особенно при проезде пешеходных переходов. Также инспекторы напоминают родителям, что собственным примером они могут научить детей безопасному поведению на дороге.
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