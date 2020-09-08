В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы

После закрытия коронавирусного госпиталя, развернутого на его базе в связи с пандемией, корпус был полностью продезинфицирован. И уже принял первых пациентов.

Палатно-боксированный корпус инфекционного отделения Тульской областной детской больницы возобновил работу 4 сентября. Этому предшествовала масштабная дезинфекция всех помещений, поверхностей и системы вентиляции медучреждения специальными дезсредствами после закрытия коронавирусного госпиталя.

Дмитрий Харитонов – Далее были взяты посевы и мазки на наличие различных инфекций, в том числе коронавирусной. Только после получения заключения об отсутствии инфекций стало возможным приступить к следующему этапу подготовки. Он заключался в переоборудовании палат для пациентов детского возраста: вместо взрослых кроватей были завезены детские, установлены пеленальные столики, термопоты, шкафы, привезены посуда, матрасы и многое другое, – рассказывает главный врач Тульской областной клинической больницы Дмитрий Харитонов.

Сегодня на лечении в инфекционном корпусе детской областной больницы находятся 19 пациентов с различными инфекционными патологиями, пятеро из них поступили в понедельник, 7 сентября. На данный момент корпус готов принять 70 больных, но в ближайшее время будет оборудовано еще 20 боксированных палат, а значит, медучреждение сможет принять еще больше маленьких пациентов.

– Мы находимся в этой больнице с пятницы – лечим пневмонию. Были приятно удивлены ее оснащением, вежливым и внимательным персоналом, а еще тут кормят вкусно. Палата – это просто восторг. Сын часто болеет, и нам неоднократно приходилось лежать в других медучреждениях, поэтому есть с чем сравнить. Тут даже не чувствуется, что мы именно в больнице находимся, приятная атмосфера, – рассказывает тулячка Мария Данилова, мама 6-летнего Кирилла.

Напомним, больше четырех месяцев на базе открытого в прошлом году инфекционного корпуса детской областной больницы работал коронавирусный госпиталь. Больных коронавирусом начали принимать здесь в апреле 2020 года. Стационар на 204 койки в кратчайшие сутки оснастили необходимым оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты. За эти месяцы здесь было вылечено около 1200 пациентов.