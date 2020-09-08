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В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы

В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы

После закрытия коронавирусного госпиталя, развернутого на его базе в связи с пандемией, корпус был полностью продезинфицирован. И уже принял первых пациентов.

Палатно-боксированный корпус инфекционного отделения Тульской областной детской больницы возобновил работу 4 сентября. Этому предшествовала масштабная дезинфекция всех помещений, поверхностей и системы вентиляции медучреждения специальными дезсредствами после закрытия коронавирусного госпиталя.

Дмитрий Харитонов

– Далее были взяты посевы и мазки на наличие различных инфекций, в том числе коронавирусной. Только после получения заключения об отсутствии инфекций стало возможным приступить к следующему этапу подготовки. Он заключался в переоборудовании палат для пациентов детского возраста: вместо взрослых кроватей были завезены детские, установлены пеленальные столики, термопоты, шкафы, привезены посуда, матрасы и многое другое, – рассказывает главный врач Тульской областной клинической больницы Дмитрий Харитонов. 

 

Сегодня на лечении в инфекционном корпусе детской областной больницы находятся 19 пациентов с различными инфекционными патологиями, пятеро из них поступили в понедельник, 7 сентября. На данный момент корпус готов принять 70 больных, но в ближайшее время будет оборудовано еще 20 боксированных палат, а значит, медучреждение сможет принять еще больше маленьких пациентов. 

– Мы находимся в этой больнице с пятницы – лечим пневмонию. Были приятно удивлены ее оснащением, вежливым и внимательным персоналом, а еще тут кормят вкусно. Палата – это просто восторг. Сын часто болеет, и нам неоднократно приходилось лежать в других медучреждениях, поэтому есть с чем сравнить. Тут даже не чувствуется, что мы именно в больнице находимся, приятная атмосфера, – рассказывает тулячка Мария Данилова, мама 6-летнего Кирилла.

Напомним, больше четырех месяцев на базе открытого в прошлом году инфекционного корпуса детской областной больницы работал коронавирусный госпиталь. Больных коронавирусом начали принимать здесь в апреле 2020 года. Стационар на 204 койки в кратчайшие сутки оснастили необходимым оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты. За эти месяцы здесь было вылечено около 1200 пациентов.

Галерея
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 1
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 2
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 3
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 4
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 5
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 6
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 7
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 8
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 9
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 10
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 11
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 12
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 13
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 14
В Туле возобновил работу инфекционный корпус детской областной больницы, Фото: 15
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
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