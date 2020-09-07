новости
новости
Регистрация
Как Тула отпразднует День города 2020: масочный режим и вход по билетам

Как Тула отпразднует День города 2020: масочный режим и вход по билетам

Посещение всех мероприятий будет бесплатным, а на улицах установят санитайзеры.

В этом году Тула отпразднует День города позже, чем обычно – 26 сентября. Праздник совпадёт с 500-летним юбилеем Тульского кремля. Чтобы избежать большого скопления людей, вход на Казанскую набережную будет открыт в пяти местах, у гостей будут измерять температуру. Посещение набережной с велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения не допускается.

Гостей праздника обяжут соблюдать масочный режим, а на улице будут установлены санитайзеры для дезинфекции рук. Для проведения концерта на набережной установят партер на 400 мест. Для дезинфекции между праздничными программами будут организованы двадцатиминутные перерывы.

Посещение всех мероприятий бесплатно. Попасть на праздник можно будет только по предварительной регистрации, получив электронный билет. Для его оформления нужно указать дату рождения и номер телефона.

Зарегистрироваться можно здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:08 −16
Другие статьи по темам
Событие
День города 2020500-летие тульского кремляпраздничные мероприятияпрофилактика коронавируса
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле разыграли Гран-при Оружейной лиги КВН
В Туле разыграли Гран-при Оружейной лиги КВН
В массовом ДТП с грузовиком в Туле погиб мужчина
В массовом ДТП с грузовиком в Туле погиб мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.