Как Тула отпразднует День города 2020: масочный режим и вход по билетам

Посещение всех мероприятий будет бесплатным, а на улицах установят санитайзеры.

В этом году Тула отпразднует День города позже, чем обычно – 26 сентября. Праздник совпадёт с 500-летним юбилеем Тульского кремля. Чтобы избежать большого скопления людей, вход на Казанскую набережную будет открыт в пяти местах, у гостей будут измерять температуру. Посещение набережной с велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения не допускается.

Гостей праздника обяжут соблюдать масочный режим, а на улице будут установлены санитайзеры для дезинфекции рук. Для проведения концерта на набережной установят партер на 400 мест. Для дезинфекции между праздничными программами будут организованы двадцатиминутные перерывы.

Посещение всех мероприятий бесплатно. Попасть на праздник можно будет только по предварительной регистрации, получив электронный билет. Для его оформления нужно указать дату рождения и номер телефона.