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В массовом ДТП с грузовиком в Туле погиб мужчина

В массовом ДТП с грузовиком в Туле погиб мужчина

Авария произошла на Калужском шоссе недалеко от деревни Прудное.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 7 сентября недалеко от деревни Прудное на Калужском шоссе произошло массовое ДТП с участием Volkswagen Golf, Ford Focus и грузовика Mercedes-Benz Actros.

По предварительной информации, легковые автомобили двигались в сторону трассы М2 и совершили попутное столкновение. От удара Volkswagen выбросило на полосу встречного движения, где в тот момент ехал грузовик.

По словам водителя грузовика, после столкновения его машина протащила Volkswagen около 15-20 метров, при этом легковушка перевернулась не менее четырех раз.

В результате ДТП водитель Volkswagen погиб, его личность сейчас устанавливается. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства автоаварии.

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ДТП на трассе в Туле, Фото: 1
ДТП на трассе в Туле, Фото: 2
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:31 +7
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