В Туле разыграли Гран-при Оружейной лиги КВН

Фото предоставлено Оружейной лигой КВН.

6 сентября в Тулу после долгого перерыва вернулась Оружейная лига КВН, правда, с некоторыми изменениями из-за коронавируса. Так, на входе в ГКЗ у всех посетителей бесконтактным способом измеряли температуру тела, а затем все обрабатывали руки антисептиком.

Ковидные ограничения чувствовались и в зале. Попасть на первую игру сезона, к сожалению, смогли не все желающие. Из-за требований социальной дистанции зрители сидели в шахматном порядке, соответственно, обычно битком забитый зал был полупустым. К тому же всю игру людям пришлось находиться в масках. Исключение составили лишь члены жюри, ведущий и члены команд.

За Гран-при Оружейной лиги боролись 15 коллективов из разных городов. Это «Задняя парта» (Тула), «Красная цена» (Калуга), «Совершенно верно» (Тула), «Я вас умоляю» (Алексин), «Имени Янковского» (Мурманск, Санкт-Петербург), «Дикие чайки» (Тула), «Изменяя внутренний мир» (Москва), «Любимая команда Льва Николаевича» (Тула), «После отбоя» (Тула), «Макинтош» (Тверь), «АкваБатя» (Москва), «Псевдособаки» (Орел), «Балдеж» (Тула), «На диване» (Тула), «Сборная подъезда» (Луховицы).

Раскачать зал командам было довольно сложно. В ход пускали весь арсенал юмора: кавээнщики шутили и над своими недостатками, и над несовершенством своих городов (тут досталось и нашим Криволучью с Мясново).

Интересных команд было много, но лишь к концу игры зрители наконец взбодрились. Зал просто «разорвало» выступление орловских «Псевдособак»: полный беспредел на сцене, шутки на грани и козырь из жюри в виде Алексея Чернышева. К слову, этот кавээнщик — однозначно любимец тульской публики, два сезона в «Оружейке» он выступал за орловскую команду «Решка», в этом году он у нас в жюри.

После этого выступления оставшимся командам было довольно сложно расположить к себе зал. Но тем не менее эту игру вполне достойно завершили ребята из Луховиц.



Команда «Макинтош».

По итогам фестиваля Гран-при получили кавээнщики из «Макинтоша». Открытием стала команда «Имени Янковского» (ну как команда, в ее составе лишь один парень, но зато очень крутой!). Приз зрительских симпатий ожидаемо получили «Псевдособаки». За лучшую шутку наградили «АкваБатю».

Лучшей актрисой стала Дарья Евстигнеева из команды КВН «Изменяя внутренний мир», а лучшим актером — Дмитрий Кульков из «Красной цены».

Следующие игры, а это сразу полуфиналы, пройдут 27 сентября и 4 октября в ГКЗ. Обязательно приходите посмотреть на выступления кавээнщиков!