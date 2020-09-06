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В Суворовском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней

В Суворовском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин.

Карантин вводится на территории эпизоотического* очага — зараженных свиней нашли у суворовского фермера Федора Альбертия. Свиней умертвят, а трупы вместе с отходами жизнедеятельности сожгут, после чего закопают в яме на глубине в два метра.

Также предусмотрена установка дезбарьеров и регулярная дезинфекция. Ликвидировать очаг заражения будет специальная противоэпизоотическая комиссия Тульской области.

Первая угрожаемая зона, прилегающая к очагу, устанавливается в деревнях Камышенка и Добринка, вторая — в поселке Песоченский, деревнях Льшна, Митинка, Ржавец-1 и Ржавец-4. Для них также предусмотрен комплекс карантинных мероприятий.

Ранее региональный комитет по ветеринарии прокомментировал вспышку африканской чумы свиней.

 

*Эпизоотия - широкое распространение инфекционной болезни среди одного или многих видов животных на значительной территории.

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Люди
Федор Альбертий
Место
Суворовский районТульская область

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