В Суворовском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Карантин вводится на территории эпизоотического* очага — зараженных свиней нашли у суворовского фермера Федора Альбертия. Свиней умертвят, а трупы вместе с отходами жизнедеятельности сожгут, после чего закопают в яме на глубине в два метра.

Также предусмотрена установка дезбарьеров и регулярная дезинфекция. Ликвидировать очаг заражения будет специальная противоэпизоотическая комиссия Тульской области.



Первая угрожаемая зона, прилегающая к очагу, устанавливается в деревнях Камышенка и Добринка, вторая — в поселке Песоченский, деревнях Льшна, Митинка, Ржавец-1 и Ржавец-4. Для них также предусмотрен комплекс карантинных мероприятий.

Ранее региональный комитет по ветеринарии прокомментировал вспышку африканской чумы свиней.

*Эпизоотия - широкое распространение инфекционной болезни среди одного или многих видов животных на значительной территории.