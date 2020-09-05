За минувшие сутки в Тульской области скончались 2 пациента с COVID-19

За этот же период выявлено 30 новых случаев заболевания.

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 30 новых диагнозов COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе по состоянию на утро 5 сентября выявлено 9398 случаев заболевания.

Также за минувшие сутки зарегистрировано 2 новых смерти пациентов с этим диагнозом, а общее количество летальных исходов на данный момент составляет 331.