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За минувшие сутки в Тульской области скончались 2 пациента с COVID-19

За минувшие сутки в Тульской области скончались 2 пациента с COVID-19

За этот же период выявлено 30 новых случаев заболевания.

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 30 новых диагнозов COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе по состоянию на утро 5 сентября выявлено 9398 случаев заболевания.
 
 
Также за минувшие сутки зарегистрировано 2 новых смерти пациентов с этим диагнозом, а общее количество летальных исходов на данный момент составляет 331.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:19 +1
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