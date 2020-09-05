Фото: gazeta-kurkino.ru
Губернатор Тульской области поздравил жителей Куркино с Днем поселка
Сегодня Куркино отмечает 344-ю годовщину со дня основания.
5 сентября губернатор Тульской области поздравил жителей Куркино с Днем поселка.
Алексей Дюмин подчеркнул, что во все времена в Куркино жили и живут по-настоящему отзывчивые и самоотверженные люди, которые прославляют свой край ратными и трудовыми подвигами.
«Вы бережно храните историю своей земли, чтите предков — героев Куликовской битвы, которые 640 лет назад на куркинской земле встали на защиту Отечества и одержали судьбоносную победу. Из года в год вы вместе преображаете свою малую родину. Своим трудом укрепляете экономику Куркинского района. Благодаря вам он остается одним из лидеров в сельском хозяйстве региона», — цитирует поздравление губернатора пресс-служба регионального правительства.
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