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Губернатор Тульской области поздравил жителей Куркино с Днем поселка
Фото: gazeta-kurkino.ru

Губернатор Тульской области поздравил жителей Куркино с Днем поселка

Сегодня Куркино отмечает 344-ю годовщину со дня основания.

5 сентября губернатор Тульской области поздравил жителей Куркино с Днем поселка.
 
Алексей Дюмин подчеркнул, что во все времена в Куркино жили и живут по-настоящему отзывчивые и самоотверженные люди, которые прославляют свой край ратными и трудовыми подвигами.
 
«Вы бережно храните историю своей земли, чтите предков — героев Куликовской битвы, которые 640 лет назад на куркинской земле встали на защиту Отечества и одержали судьбоносную победу. Из года в год вы вместе преображаете свою малую родину. Своим трудом укрепляете экономику Куркинского района. Благодаря вам он остается одним из лидеров в сельском хозяйстве региона», — цитирует поздравление губернатора пресс-служба регионального правительства.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:25 +3
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