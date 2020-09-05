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В Щекинском районе полиция и спасатели ищут пропавшего подростка

В Щекинском районе полиция и спасатели ищут пропавшего подростка

Родители обратились в правоохранительные органы утром 5 сентября.

Как сообщил Myslo очевидец, утром в субботу 5 сентября, примерно на 215-й км автодороги М-2 «Крым» прибыли не менее 5 машин полиции и еще несколько «гражданских» автомобилей.
 
«Это в районе Житово-Глаголево. На обочине дороги очень много сотрудников полиции, в том числе три кинолога с собаками. Также приехала служба спасения», — отметил очевидец.
 
В пресс-службе УМВД России по Тульской области объяснили корреспонденту Myslo, что в данном районе проводятся мероприятия по поискам 15-летнего подростка. Родители пропавшего обратились в полицию сегодня утром.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:06 +2
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