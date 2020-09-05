Дмитрий Миляев: «Субботники помогают сообща сделать город чище и комфортнее»

Фото пресс-службы городской администрации

Напомним, 5 сентября в Туле прошел общегородской субботник. В нем участвовали руководители и сотрудники муниципальных органов власти, территориальных управлений, работники государственных и муниципальных учреждений, промышленных предприятий города, жилищно-коммунальных служб и активисты.

Глава городской администрации Дмитрий Миляев принял участие в уборке территории около дома № 108 по улице Кутузова. Здесь удаляли дикую поросль, вывозили сухие и спиленные ветки.

А к субботнику в Пролетарском округе присоединились общественники — они по традиции привели в порядок сквер им. А. С. Пушкина .

В течение дня Дмитрий Миляев проинспектировал ход работ в разных округах города.

Так, в Заречье порядок наводили на пустыре возле домов № 63 по ул. Луначарского и № 32 по ул. Литейной. Вопрос благоустройства этой территории жители поднимали на встрече с главой администрации города. Дмитрий Миляев поручил начальнику территориального управления по Зареченскому территориальному округу Максиму Щербакову расчистить участок и разработать концепцию благоустройства. Сегодня глава администрации увидел первые результаты работы.

С улиц Тулы вывезли более 1000 кубических метров мусора.

С территории убрали аварийные и поваленные деревья, сухостой, дикую поросль, очистили от мусора и окосили. В работах были задействованы около 40 человек и 5 единиц техники. В результате с пустыря вывезли более 200 кубометров мусора и порубочных остатков.

Работы по расчистке в рамках городского субботника проводили и на ул. Ряжской. О благоустройстве заброшенного участка в районе ручья главу администрации также просили жители. С территории вывезено боле 100 кубометров мусора и веток.

Глава администрации осмотрел рекреационные зоны Советского округа. В сквере Льва Толстого и сквере памяти тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, сегодня подмели тротуары, зашкурили лавки для покраски, собрали мусор.

В Центральном округе убрали мусор в исторической части города, а в Привокзальном наряду с другими территориями привели в порядок березовую рощу в п. Косая Гора.

На субботник вышли и работники 63 центров образования города. В школах и детских садах они мыли окна, красили игровое оборудование, облагораживали территории. Во дворах ряда образовательных центров сегодня высадили новые деревья.

Глава городской администрации Дмитрий Миляев :

Дмитрий Миляев. - Сегодня мы вышли на первый в этом году большой субботник и многое успели сделать. Такая слаженная коллективная работа поможет нам сделать Тулу чище и комфортнее для людей. Впереди нас ждет областной субботник. Мы подведем итоги сегодняшнего мероприятия, проанализируем, где еще необходимо выполнить те или иные работы и выйдем на уборку уже вместе с жителями 12 сентября.

Всего в округах убрано более 166 кв. м территорий, очищено около 19 тысяч кв. м тротуаров, 12 тысяч кв. м газонов, удалено аварийных и кронировано 40 деревьев, вырублено более 9 тысяч кв. м дикой поросли, очищено от рекламы и окрашено 712 опор электрообеспечения и наружного освещения, побелено 130 деревьев.