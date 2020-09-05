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На проспекте Ленина в Туле пожарные спасли 15 человек

На проспекте Ленина в Туле пожарные спасли 15 человек

В многоквартирном доме на лестничной площадке загорелся электросчетчик.

Днем 5 сентября в доме № 131-а на пр. Ленина в Туле произошел пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило в 14.19. Первый расчет прибыл на место через 9 минут, а еще через 5 было ликвидировано открытое горение.
 
«Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-19 по лестничному маршу с применением спасустройств спасено 15 человек. В результате происшествия на лестничной клетке второго этажа сгорел электросчетчик», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:24 +5
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