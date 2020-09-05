Тульская область получит 9,8 млн рублей на лекарства для льготников

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Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам денег на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий. Всего на эти цели будет направлено еще более 988 млн рублей. Из документа следует, что Тульская область получит 9 млн 844 тыс. 500 рублей.

«Эта сумма — нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам», — сообщает пресс-служба Правительства России.

Ранее Правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, питание и медицинские изделия. Теперь это 886,4 рубля на одного человека в месяц. Это решение увеличило бюджетные расходы на социальную помощь в 2020 году более чем на 988 млн.