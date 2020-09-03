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В Киреевском районе мужчина украл с поля почти полтонны кукурузы

В Киреевском районе мужчина украл с поля почти полтонны кукурузы

Мужчина воровал злаки, чтобы их продавать.

В Киреевском районе полицейские поймали подозреваемого в краже кукурузы. По предварительной информации, мужчина украл с поля, расположенного на 30-м км автодороги Тула – Новомосковск, около 450 кг злаков. Похищенное он вывез на собственном автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, предположительно, 36-летний мужчина украл кукурузу, чтобы в дальнейшем ее продавать.

Подозреваемый признался в содеянном, похищенное изъято. В полиции выясняют все детали происшествия.

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