Массовая гибель рыбы в Тульской области: найден виновный в экологической катастрофе на реке Упёрта

Тревогу в середине лета забили жители посёлка Красный Посад Богородицкого района: река Упёрта из места отдыха превратилась в объект экологической катастрофы. Из-за постоянного загрязнения реки в поселке стоит удушающий запах, а ядовитая вода травит домашнюю птицу – гуси и утки гибнут после купания в Упёрте.

Жители вспоминают, что несколько лет назад река была чистой, в ней водилась рыба, а местные жители купались в ней. Теперь же река превратилась в зловонный водоём, особенно в жару.

Тульская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку в связи с гибелью рыбы в р. Упёрта Богородицкого района Тульской области.

Установлено, что МП «Водоканал» из канализационного колодца, расположенного в границах водоохранной зоны р. Упёрта, сбрасывал без предварительной очистки и обезвреживания в нее отходы.

По результатам химического анализа проб в р. Упёрта обнаружены загрязняющие вещества, превышение предельно допустимой концентрации которых стало причиной ухудшения среды обитания водных биологических ресурсов рыбохозяйственного водоема первой категории – реки Упёрта – до уровня экстремально высокого загрязнения.

В результате загрязнения среды обитания водных биологических ресурсов произошла массовая гибель рыбы. Ущерб, причиненный водному объекту, составляет более 13 млн рублей.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

С целью недопущения подобных нарушений впредь природоохранный прокурор внес директору МП «Водоканал» представление. Кроме этого по постановлению природоохранного прокурора юридическое лицо оштрафовано на 300 тыс. рублей по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности).