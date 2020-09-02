Туляки смогут проголосовать 13 сентября на цифровых участках в Москве

В этот день состоятся дополнительные выборы депутатов облдумы в Алексине и Киреевском районе.

Со 2 сентября избиратели Тульской области могут обратиться в любую участковую избирательную комиссию, чтобы принять участие в дополнительных выборах депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва на одном из 30 цифровых участках.

Эксперимент по цифровым участкам был запущен в Москве в прошлом году: избиратели из других регионов могут проголосовать на региональных выборах, находясь за пределами своего региона, – на цифровых избирательных участках в столице.

13 сентября в Тульской области состоятся дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва в одномандатных округах №13 (город Алексин) и №20 (часть Киреевского района).

Чтобы проголосовать на одном из цифровых участков, необходимо подать заявление о включении в список избирателей через портал «Госуслуги», МФЦ, территориальную избирательную комиссию (ТИК) или участковую избирательную комиссию (УИК) не позднее 8 сентября.