новости
новости
Регистрация
Туляки смогут проголосовать 13 сентября на цифровых участках в Москве

Туляки смогут проголосовать 13 сентября на цифровых участках в Москве

В этот день состоятся дополнительные выборы депутатов облдумы в Алексине и Киреевском районе.

Со 2 сентября избиратели Тульской области могут обратиться в любую участковую избирательную комиссию, чтобы принять участие в дополнительных выборах депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва на одном из 30 цифровых участках.

Эксперимент по цифровым участкам был запущен в Москве в прошлом году: избиратели из других регионов могут проголосовать на региональных выборах, находясь за пределами своего региона, – на цифровых избирательных участках в столице.

13 сентября в Тульской области состоятся дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва в одномандатных округах №13 (город Алексин) и №20 (часть Киреевского района).

Чтобы проголосовать на одном из цифровых участков, необходимо подать заявление о включении в список избирателей через портал «Госуслуги», МФЦ, территориальную избирательную комиссию (ТИК) или участковую избирательную комиссию (УИК) не позднее 8 сентября.

Перечень цифровых избирательных участков можно найти здесь.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 08:32 0
Другие статьи по темам
Событие
выборы 2020Единый день голосованиевыборы депутатов Тульской областной Думы
Место
Тульская областьАлексинКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Музеи на железнодорожных станциях Тульской области открылись для посещения
Музеи на железнодорожных станциях Тульской области открылись для посещения
Ресторан Steak House – новая история легендарного места
Ресторан Steak House – новая история легендарного места
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.