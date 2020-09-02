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За лето травмпункт тульской детской облбольницы принял около 4000 маленьких пациентов

За лето травмпункт тульской детской облбольницы принял около 4000 маленьких пациентов

Самые распространенные травмы – синяки и повреждения кистей рук и предплечий.

В травматологическом отделении Тульской детской областной больницы подвели итоги работы за три летних месяца. Приём пациентов здесь ведётся круглосуточно – можно получить как первую помощь при легкой травме, так и пройти лечение в условиях стационара при серьезных повреждениях – например, переломах.

«На лето приходится пик обращений в отделение. Во время каникул дети много гуляют, играют на улице и получают травмы. В основном это синяки, ушибы, травмы кисти, руки и предплечья. На втором месте – бытовые травмы кистей и пальцев рук», – рассказал и. о. заведующего травматолого-ортопедическим отделением Игорь Егоров.

По его словам, в сентябре «летние» травмы сменят растяжения и ушибы в школе и спортивных секциях.

В травматологическом отделении оказывают первую помощь, при необходимости ребенка госпитализируют в стационар. Этим летом там прошли лечение 390 ребят. Отделение оснащено современным оборудованием для диагностики и лечения любых травм.

Есть современный рентген-аппарат, компьютерный томограф. Врачи успешно применяют артроскопические методики – минимально инвазивные манипуляции, при которых болезненные ощущения сводятся к минимуму, а срок восстановительного периода значительно сокращается.

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