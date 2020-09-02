Какие улицы Тулы обесточат 3 сентября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Некрасова, 54,
- ул. Перекопская, 5, 5-а, 7,
- ул. Пузакова, 15, 17, 131-135 (нечётн.),
- ул. Б. Гончары, 18, 18-а, 19, 31, 31-а, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 52-а-г, 53, 54, 55, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74-б, 74-а, 117, 117-б, 118, 119, 120, 120-а, 120-б, 120-г, 124, 125, 126, 42, 57,
- ул. Литейная, 34, 36,
- ул. Луначарского, 65, 67,
- ул. Курковая, 9,
- ул. К. Маркса, 1,
- Демидовская плотина, 2, 4, 6,
- ул. Штыковая, 204-228 (чётн.), 181-209 (нечётн.),
- п. Угольный: ул. Кирпичная, 16-36,
- ул. 1-й Квартал, 1-91, 12-а,
- ул. Шоссейная, 7-а.
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