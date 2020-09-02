При пожаре в поселке Партизан пожарные спасли двух человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На ликвидацию возгорание в частном доме понадобилось пять минут.

В 18.52 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в доме по адресу: Узловский район, п. Партизан, ул. Толстого.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. Они прибыли на место в 19.01, через пять минут пожар пожарные был потушен. Личным составом ПСЧ-30 по лестнице спасены два человека.

В результате происшествия выгорела кухня размером площадью шесть квадратных метров, закоптились стены и потолки по всей квартире. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.