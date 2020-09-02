новости
новости
Регистрация
Прощание с Мариной Пановой состоится в Туле 3 и 4 сентября

Прощание с Мариной Пановой состоится в Туле 3 и 4 сентября

Оно пройдёт в кафедральном Соборе Успения пресвятой Богородицы.

2 сентября 2020 года на 54-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Марина Вячеславовна Панова, председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям.

Марина Вячеславовна родилась 17 ноября 1966 года в г. Горький (с 1990 года Нижний Новгород). В 1989 году окончила Горьковский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.

Прошла путь от руководителя студенческого клуба, автора и ведущей телепрограмм до генерального директора компании «Телевидение Центрального округа». Возглавляла департамент массовых коммуникаций Новосибирской области.

С 2016 года являлась председателем комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям. Всю свою жизнь она посвятила избранному делу и служению людям. Всегда была чуткой и неравнодушной к проблемам других.

На своем посту Марина Вячеславовна способствовала развитию медиасферы региона, внесла серьезный вклад в формирование имиджа региона. Благодаря конструктивному, всегда ответственному подходу к делу она завоевала уважение коллег и профессионального сообщества.

Марина Вячеславовна награждена государственными, ведомственными и региональными наградами. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Марины Вячеславовны, скорбим о её безвременной кончине.

Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

 

Правительство Тульской области

 

Прощание с Мариной Пановой состоится в кафедральном Соборе Успения пресвятой Богородицы (ул. Менделеевская, д. 13) 3 сентября, с 18.00 до 21.00 и 4 сентября, с 8.00 до 11.45 (вход со стороны пл. Ленина).

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:05 0
Другие статьи по темам
Событие
некрологпрощаниеутратаскончалась Марина Пановакомитет по печати и массовым коммуникациям
Люди
Марина Панова
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Писатель Павел Басинский презентует в Ясной Поляне книгу «Соня, уйди!»
Писатель Павел Басинский презентует в Ясной Поляне книгу «Соня, уйди!»
В Туле в 2020 году построят более 18 км магистральных водоводов
В Туле в 2020 году построят более 18 км магистральных водоводов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.