Прощание с Мариной Пановой состоится в Туле 3 и 4 сентября

Оно пройдёт в кафедральном Соборе Успения пресвятой Богородицы.

2 сентября 2020 года на 54-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Марина Вячеславовна Панова, председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям.

Марина Вячеславовна родилась 17 ноября 1966 года в г. Горький (с 1990 года Нижний Новгород). В 1989 году окончила Горьковский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.

Прошла путь от руководителя студенческого клуба, автора и ведущей телепрограмм до генерального директора компании «Телевидение Центрального округа». Возглавляла департамент массовых коммуникаций Новосибирской области.

С 2016 года являлась председателем комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям. Всю свою жизнь она посвятила избранному делу и служению людям. Всегда была чуткой и неравнодушной к проблемам других.

На своем посту Марина Вячеславовна способствовала развитию медиасферы региона, внесла серьезный вклад в формирование имиджа региона. Благодаря конструктивному, всегда ответственному подходу к делу она завоевала уважение коллег и профессионального сообщества.

Марина Вячеславовна награждена государственными, ведомственными и региональными наградами. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Марины Вячеславовны, скорбим о её безвременной кончине.

Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Правительство Тульской области

Прощание с Мариной Пановой состоится в кафедральном Соборе Успения пресвятой Богородицы (ул. Менделеевская, д. 13) 3 сентября, с 18.00 до 21.00 и 4 сентября, с 8.00 до 11.45 (вход со стороны пл. Ленина).