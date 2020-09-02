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Скончалась председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Скончалась председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова

Она умерла после продолжительной болезни.

2 сентября на 54-м году жизни после продолжительной болезни скончалась председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким Марины Вячеславовны:

– Марина Вячеславовна была открытым, искренним и отзывчивым человеком. Благодаря своему опыту, знаниям, организаторскому таланту она внесла огромный вклад в развитие медиасферы Тульской области, в реализацию значимых для жителей проектов. Высокий профессионализм, ответственность, умение выстраивать отношения с людьми неизменно вызывали уважение коллег и партнеров.

Myslo также выражает соболезнования родным и близким Марины Пановой.

 
Марина Вячеславовна Панова возглавила комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям в октябре 2016 года.
 
До этого назначения она работала в сфере средств массовой коммуникации, пиара, замещала должность советника губернатора Тульской области в аппарате правительства региона.
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