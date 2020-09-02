Писатель Павел Басинский презентует в Ясной Поляне книгу «Соня, уйди!»

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В среду, 9 сентября, в ДК «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142-А) состоится презентация книги Павла Басинского «Соня, уйди!», посвященной Софье Андреевне Толстой. Автор выбрал экспериментальную форму изложения биографии – онлайн-диалоги с поэтом и прозаиком из Санкт-Петербурга Екатериной Барбанягой.

Возможно, это оптимальная форма для описания такой сложной личности, какой была жена Льва Толстого. Близкий знакомый семьи Толстых художник Леонид Пастернак вспоминал, что Софья Андреевна «во многих отношениях была крупным, выдающимся человеком – в пару Льву Николаевичу». Ее личность и сейчас привлекает биографов, кинематографистов и театральных деятелей.

На презентации Павел Басинский и Екатерина Барбаняга представят два взгляда, две точки зрения на судьбу великой жены великого писателя. Начало в 19.00. Вход – по регистрации. В связи с эпидемиологической обстановкой количество мест в зале будет ограничено. Рассадка зрителей в зале будет осуществляться с учетом социальной дистанции.