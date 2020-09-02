новости
новости
Регистрация
Писатель Павел Басинский презентует в Ясной Поляне книгу «Соня, уйди!»
Фото: culture.ru

Писатель Павел Басинский презентует в Ясной Поляне книгу «Соня, уйди!»

Произведение, посвященное Софье Андреевне Толстой, выполнено в формате онлайн-диалога с поэтессой Екатериной Барбанягой.

В среду, 9 сентября, в ДК «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142-А) состоится презентация книги Павла Басинского «Соня, уйди!», посвященной Софье Андреевне Толстой. Автор выбрал экспериментальную форму изложения биографии – онлайн-диалоги с поэтом и прозаиком из Санкт-Петербурга Екатериной Барбанягой.

Возможно, это оптимальная форма для описания такой сложной личности, какой была жена Льва Толстого. Близкий знакомый семьи Толстых художник Леонид Пастернак вспоминал, что Софья Андреевна «во многих отношениях была крупным, выдающимся человеком – в пару Льву Николаевичу». Ее личность и сейчас привлекает биографов, кинематографистов и театральных деятелей.

На презентации Павел Басинский и Екатерина Барбаняга представят два взгляда, две точки зрения на судьбу великой жены великого писателя. Начало в 19.00. Вход – по регистрации. В связи с эпидемиологической обстановкой количество мест в зале будет ограничено. Рассадка зрителей в зале будет осуществляться с учетом социальной дистанции.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 19:40 0
Другие статьи по темам
Событие
презентация книгивстреча с писателеммероприятие в Ясной ПолянеДК Ясная Поляна
Люди
Павел БасинскийЕкатерина Барбаняга
Место
Тульская областьЯсная Поляна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Донском ревнивца осудят за убийство сожительницы
В Донском ревнивца осудят за убийство сожительницы
Прощание с Мариной Пановой состоится в Туле 3 и 4 сентября
Прощание с Мариной Пановой состоится в Туле 3 и 4 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.