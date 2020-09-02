В Туле в 2020 году построят более 18 км магистральных водоводов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Работы уже активно ведутся. Об этом глава администрации Тулы рассказал во время пресс-конференции.

В среду, 2 сентября, в пресс-центре правительства Тульской области прошла пресс-конференция министра ЖКХ Тульской области Олега Дючкова и главы администрации Тулы Дмитрия Миляева. Обсуждались вопросы реализации программ повышения качества водоснабжения в регионе.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков отметил, что обеспечение жителей региона качественной питьевой водой без перебоев – одно из приоритетных направлений работы областного правительства. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Алексея Дюмина.

Большой объем работ приходится на областной центр. Один из самых масштабных проектов – замена аварийных участков магистральных водоводов. Задачу поставил Алексей Дюмин. Первые работы прошли еще в 2019 году. Тогда заменили 3,7 км трубы на Медвенском водозаборе.

В 2020 году реконструкция стала еще более значимой. В планах – заменить порядка 18 км магистральных водоводов от Медвенско-Осетровского, Обидимо-Упкинского, Маслово-Песоченского водозаборов. Сейчас уже проложено около 15 км сетей. Работы финансируются из бюджета Тульской области, муниципалитета и внебюджетных источников.

Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы:

Дмитрий Миляев – Это достаточно серьезная и даже, можно сказать, беспрецедентная работа. Мы помним истории масштабных порывов 2-3-летней давности. Мы и сегодня от них не застрахованы, но мы работаем, делаем всё, чтобы исключить их в будущем. Проблема назревала долгие годы. Сейчас мы точно можем сказать, что 70% объектов имеют срок эксплуатации более 50 лет. Степень износа очень большая. Всё сразу заменить невозможно, но то, что мы сделали за два года, уже приносит результат: количество аварий на водопроводных сетях снизилось.

Тула участвует в региональной и федеральной программах «Чистая вода». В 2019 году в рамках региональной программы реализовали целый ряд проектов: ремонт сети водоснабжения в совхозе Новомедвенский, поселках Ленинский, Барсуки и др. Общая сумма финансирования – порядка 47 млн руб. Работа будет продолжена: уже подана заявка на участие в программе для реализации второго этапа ремонта сетей водоснабжения в Новомедвенском. Общий объем необходимых средств – 33 млн руб.

В рамках федеральной программы «Чистая вода» в 2020 году строится станция обезжелезивания в селе Алешня.

– Это большой проект, работы по нему закончатся в 2021 году. Общий объем финансирования составляет более 94 млн руб. Строительство позволит обеспечить надежность водоснабжения, а также даст возможность жителям села получать питьевую воду нормативного качества, – подчеркнул Дмитрий Миляев.

Помимо этого сейчас готовится документация на конкурсные процедуры для разработки проекта реконструкции системы водоснабжения в пос. Ленинский.

Бумажный вопрос необходимо решить до конца текущего года, а в 2021 году приступить к строительству. Планируется переустроить и реконструировать уже имеющиеся водозаборные скважины, построить станции водоподготовки, насосную станцию, проложить наружные водопроводные сети и т. д. Предварительная стоимость строительно-монтажных работ – 180 млн руб.

– Проблема с качеством питьевой воды в Ленинском стояла очень остро. Губернатор Алексей Дюмин поручил нам продумать решение вопроса до начала реализации большого проекта и обеспечить людей водой надлежащего качества. Проблема была решена. В поселке установили блочную модульную станцию обезжелезивания, – пояснил Дмитрий Миляев.

В этом году за счет средств городского бюджета приступили к строительству станции водоподготовки в п. Плеханово.

Стоимость работ - около 98 млн рублей. Строительно-монтажные работы планируют завершить в этом году. Еще один объект – станция обезжелезивания в п. Обидимо. В 2019 году эта работа началась, в текущем году ее завершат.

Дмитрий Миляев также рассказал, что помимо масштабных проектов силами городского бюджета выполняются и сравнительно некрупные проекты, но от этого не менее значимые для жителей. В текущем году запланировано строительство водонапорной башни в д. Малахово, ремонт сетей водоснабжения на 15-м Горельском проезде в Туле, установка водоразборной колонки в п. Михалково и др.

В ходе пресс-конференции возник вопрос с заменой системы канализования. По словам главы городской администрации, эту проблему также будут решать. По поручению Губернатора готовится план по замене наиболее проблемных участков канализационных коллекторов. К его реализации приступят в этом году и продолжат в следующем. На ул. Чмутова планируется переложить первые 215 метров. Всего необходимо менять более 600 метров. Второй проблемный коллектор на ул. Революции. Авария на нем с провалом грунта произошла в августе. Также готовится документация на замену 350 метров.

Всего согласно задачам национального проекта «Экология», к 2024 году дополнительно 71 тыс. жителей области должны быть обеспечены качественной питьевой водой. Это позволит довести показатель до 93,70% от общего числа жителей области и 99,10% городского населения.

Второй год подряд в Тульской области реализуются региональный проект «Чистая вода» в рамках нацпроекта, областная программа «Чистая вода Тульской области», проводятся работы по «Народному бюджету». Всего в 2019 и 2020 годах на цели модернизации водоснабжения направлено порядка 665 млн рублей.

По итогам прошлого года в программе «Чистая вода Тульской области» участвовали 18 муниципальных образований. Построено и реконструировано 77 объектов в 44 населенных пунктах, отремонтировано 14 артезианских скважин и 8 насосных станций, заменено более 120 км водопроводных сетей. Это позволило повысить надежность систем водоснабжения для 168 тысяч жителей области.

В 2020 году в областную программу включено 40 объектов в 14 муниципальных образованиях.