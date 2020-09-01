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Тульскую Тёщу нарядили к 1 сентября
Фото Дмитрия Полякова и Тульского областного экзотариума.

Тульскую Тёщу нарядили к 1 сентября

Скульптура динозавра возле старого здания экзотариума традиционно «приоделась» ко Дню знаний.

Тираннозавриха Серпентина, находящаяся у Тульского экзотариума на улице Октябрьской, снова примерила школьную форму советского образца. И бантики ей очень идут!

 

Скульптуру, называемую в народе памятником Тёще, сотрудники экзотариума часто наряжают то в платье ко дню рождения, то в фартучек к 1 сентября, то в костюм крысы к году Крысы. 

 
 
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Теща нарядилась к 1 сентября, Фото: 1
Теща нарядилась к 1 сентября, Фото: 2
Теща нарядилась к 1 сентября, Фото: 3
Теща нарядилась к 1 сентября, Фото: 4
Теща нарядилась к 1 сентября, Фото: 5
Теща нарядилась к 1 сентября, Фото: 6
Теща нарядилась к 1 сентября, Фото: 7
Теща нарядилась к 1 сентября, Фото: 8
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:03 +11
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