Фото Дмитрия Полякова и Тульского областного экзотариума.
Тульскую Тёщу нарядили к 1 сентября
Скульптура динозавра возле старого здания экзотариума традиционно «приоделась» ко Дню знаний.
Тираннозавриха Серпентина, находящаяся у Тульского экзотариума на улице Октябрьской, снова примерила школьную форму советского образца. И бантики ей очень идут!
Скульптуру, называемую в народе памятником Тёще, сотрудники экзотариума часто наряжают то в платье ко дню рождения, то в фартучек к 1 сентября, то в костюм крысы к году Крысы.
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