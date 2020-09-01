Тульскую Тёщу нарядили к 1 сентября

Фото Дмитрия Полякова и Тульского областного экзотариума.

Тираннозавриха Серпентина, находящаяся у Тульского экзотариума на улице Октябрьской, снова примерила школьную форму советского образца. И бантики ей очень идут!

Скульптуру, называемую в народе памятником Тёще, сотрудники экзотариума часто наряжают то в платье ко дню рождения, то в фартучек к 1 сентября, то в костюм крысы к году Крысы.