Скончался директор Тёпло-Огарёвского мясокомбината Игорь Липгарт

26 августа 2020 года в возрасте 56 лет скоропостижно скончался генеральный директор ООО «Тёпло-Огарёвский мясокомбинат» и ООО «Тульский Пионер» Игорь Сергеевич Липгарт.

Эта трагичная новость потрясла каждого, кто знал его лично, кто работал в его команде, кто любил и уважал продукцию ТМ «Город Мастеров».

Невозможно выразить словами всю скорбь, которая поселилась в наших сердцах. Ушел удивительный человек, посвятивший всю свою жизнь воплощению большой и смелой мечты. Стоя во главе дружной семьи «Города Мастеров», где его искренне любили, глубоко уважали и преданно служили, он дарил людям не только продукт безупречного качества.

Он дарил частичку себя. Игорь Сергеевич жил своим делом, строил и развивал его с огромной самоотдачей, несмотря на любые трудности и «палки в колесах», на которые не скупились иные «доброжелатели».

Он радовался, когда у него получалось, когда продукция ТМ «Город Мастеров» завоевывала все новые и новые награды на самых престижных выставках и конкурсах в России и за рубежом, когда разрабатывался и запускался новый продукт, шло активное развитие производства, но не признавал во всем этом личной заслуги.

Игорь Сергеевич всегда говорил: «Это наш „Город Мастеров“. Каждая наша победа – это заслуга людей».

Он очень ценил и уважал свой коллектив, был благодарен каждому сотруднику и никогда не отказывал в помощи. Он был очень надежным, очень правильным, сердечным и добрым, с огромной, как небо, душой и очень скромным.

Оказывая большую поддержку самым разным социальным проектам, предпочитал об этом молчать. Он часто был немногословен, но красноречиво о нем всегда говорило то дело, которому он отдал всю свою жизнь.

Светлая память. ЛЮБИМ. СКОРБИМ. ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ.

С любовью в сердце,