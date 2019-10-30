30 октября: тридцать лет тульской теще

30 октября 1989 г. перед зданием экзотариума начали устанавливать одну из самых любимых в городе статуй – динозавра, любовно называемого туляками Тещей. Теща, правда, у нас весьма молодая – сегодня ей исполняется всего-то тридцать лет, и весьма экстравагантна – трех метров роста.

Были слухи, что по документам она вообще значилась как лошадь, но инициаторы этого необычного сооружения такую версию начисто отрицают. И вообще изначально ее должны были окружать маленькие динозаврики, но на них, к счастью, денег не хватило. Так и осталась она стоять в одиночестве.

Динозавры – предшественники рептилий, представленные в зооэкзотариуме, так что ничего невероятного в их появлении почти в центре Тулы нет. Кстати, это и не динозавр вовсе, а тиранозавр. Или, как его любовно называл сам автор скульптуры Юрий Уваркин, Тина. Сваял он Тину по заказу фирмы «Грант» и директора открывавшегося Тульского экзотариума Сергея Рябова. Тина была сделана из бетона и покрыта медью в мастерской художественного фонда всего за полтора месяца. Весит она три тонны, толщина медного покрытия 0,8 мм.

Учитывая, что в этом месте города любит останавливаться правительственный кортеж, фигура получилась с политической точки зрения весьма неблагонадежная. В 2003 году перед приездом Путина власти даже потребовали раздеть динозавра, то есть снять с него легкомысленное японское кимоно. Хотя наряжать Тину по различным поводам в разнообразные костюмы – традиция давняя, и уже полюбившаяся.

В один из первых приездов Задорнова в Тулу, еще в ельцинскую эпоху, дядя Миша также остановил свое внимание на этой скульптуре. Он сказал, что Тула – первый город, где поставили памятник динозавру.

Потом взял небольшую паузу и добавил:

– Правда, не могу понять, какого политического деятеля он изображает.