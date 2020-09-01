Справки в детсад: тульские поликлиники за день приняли рекордное количество пациентов

31 августа Детская городская клиническая больница обслужила рекордное число пациентов. В основном, люди пришли за справками для посещения детского сада. Подробнее об этом Myslo писал здесь.

Как сообщает региональный минздрав, ежедневно три поликлиники на улицах Марата, Металлургов и Оборонной принимают по записи от 60 до 80 человек. Накануне врачи обслужили 580 пациентов, из них 190 — в учреждении на улице Оборонной.

– Большинство родителей пришли к восьми утра, многие — без предварительной записи. Чтобы ликвидировать очередь, мы открыли два дополнительных кабинета для осмотра детей и выдачи направлений. Все пациенты, пришедшие вчера, получили справки, — рассказал главный врач больницы Владимир Бурмыкин.

Он также сообщил, что для оформления справки в детский сад необходимо предварительно записаться в кабинет здорового ребенка или к педиатру через информат или сайт «Доктор 71». В назначенный день нужно прийти вместе с ребенком на прием, пройти осмотр педиатра и сдать анализ на энтеробиоз в 101 кабинете, который работает с 8 утра до 6 вечера. На следующий день готовую справку один из родителей может забрать на стойке информации.



Справка об эпидокружении включает заключение педиатра об отсутствии педикулеза, энтеробиоза и контактов с заболевшими коронавирусом.