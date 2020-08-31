новости
новости
Регистрация
Туляки жалуются на огромные очереди за справками в детской поликлинике на ул. Оборонной

Туляки жалуются на огромные очереди за справками в детской поликлинике на ул. Оборонной

Возмущенные родители прислали в редакцию фотографии.

«Вот такие огромные очереди за справкой об эпидокружении в поликлинике на Оборонной», — пишут туляки.

Действительно, в последний день лета, накануне 1 сентября, родители ринулись в больницы за справками об эпидокружении. Эти справки нужны для посещения детсада. 

Myslo попросил прокомментировать ситуацию специалистов регионального минздрава.

– Для получения справки об эпидокружении необходима предварительная запись к педиатру, — объяснили в министерстве. – В связи с тем, что сегодня, 31 августа, ряд пациентов пришли без предварительной записи, в учреждении был дополнительно организован осмотр детей еще в двух кабинетах.

Выдача справок будет осуществляться до последнего пациента. Убедительно просим родителей планировать визит в поликлинику заранее для исключения образования очередей.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 11:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
очереди в поликлиникесправка1 сентября
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 195 человек
За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 195 человек
«Тулица» сыграла два матча с «Динамо»: фоторепортаж
«Тулица» сыграла два матча с «Динамо»: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.