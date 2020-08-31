Туляки жалуются на огромные очереди за справками в детской поликлинике на ул. Оборонной

«Вот такие огромные очереди за справкой об эпидокружении в поликлинике на Оборонной», — пишут туляки.

Действительно, в последний день лета, накануне 1 сентября, родители ринулись в больницы за справками об эпидокружении. Эти справки нужны для посещения детсада.

Myslo попросил прокомментировать ситуацию специалистов регионального минздрава.

– Для получения справки об эпидокружении необходима предварительная запись к педиатру, — объяснили в министерстве. – В связи с тем, что сегодня, 31 августа, ряд пациентов пришли без предварительной записи, в учреждении был дополнительно организован осмотр детей еще в двух кабинетах.

Выдача справок будет осуществляться до последнего пациента. Убедительно просим родителей планировать визит в поликлинику заранее для исключения образования очередей.