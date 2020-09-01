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Владимир Путин присвоил почетное звание работнику культуры из Тульской области

Владимир Путин присвоил почетное звание работнику культуры из Тульской области

Соответствующий указ подписан накануне.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено директору муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая система» Марине Лёвиной.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил Марину Лёвину с присвоением почетного звания.

 
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