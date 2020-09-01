Владимир Путин присвоил почетное звание работнику культуры из Тульской области

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено директору муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая система» Марине Лёвиной.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил Марину Лёвину с присвоением почетного звания.