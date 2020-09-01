Алексей Дюмин поздравил школьников, студентов и учителей с Днем знаний: видео

Кадр из видео.

Глава региона Алексей Дюмин:

– Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители! Поздравляю вас с Днём знаний! Сегодня для всех начинается новый учебный год. Пусть он будет успешным и благополучным.

Особые поздравления – нашим первоклассникам, для которых первый поход в школу – всегда волнительное событие. Впереди у вас много интересного – полезные уроки и весёлые перемены, заботливые учителя и верные друзья. Будьте смелыми, упорными и любопытными!

Тем, кто возвращается к учёбе после летних каникул, желаю развивать таланты, быть настойчивыми и не бояться трудностей.

Ответственная пора наступает для учеников выпускных классов. Удачи вам и, конечно, отличных оценок.

Отдельные тёплые слова – педагогам. Желаю вам внимательных и благодарных учеников!

Уважаемые родители, ваша роль в образовании не менее важна. Помните, что ваши терпение и забота – лучшая поддержка для детей.

С праздником!