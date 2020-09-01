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Бассейн в детской поликлинике на ул. Оборонной в Туле возобновил работу
Фото минздрава Тульской области.

Бассейн в детской поликлинике на ул. Оборонной в Туле возобновил работу

Он открылся после капитального ремонта.

В 12-метровом бассейне занимаются группы по 10 человек под наблюдением инструктора. Сформированы две группы, в перспективе их количество увеличат до шести. Направление на занятия выдает врач лечебно-физкультурного кабинета. Прежде всего, плавание назначают детям с хроническими заболеваниями, неврологическими проблемами или болезнями опорно-двигательного аппарата.

- В бассейне можно пройти оздоровительный курс из 7−10 занятий лечебной физкультурой. Планируется открыть еще 2 малых бассейна для мам с малышами, где дети будут постепенно привыкать к воде и учиться плавать, — цитирует региональный минздрав главного врача детской городской клинической больницы Владимира Бурмыкина.

Он также рассказал о работах по художественному оформлению стен, которые ведутся по поручению губернатора Алексея Дюмина. Второй и третий этажи поликлиники будут украшать персонажи отечественных и зарубежных мультфильмов, всего около 15 изображений. Художник завершит работу в сентябре.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:00 0
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