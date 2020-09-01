Туляков приглашают на общеобластной субботник

Фото из архива Myslo.

В Тульской области 12 сентября состоится общеобластной субботник. На него приглашены трудовые коллективы, а также все жители региона.

Планируется очистить от мусора и листвы придомовые территории, территории учреждений, а также общественные пространства. Работы пройдут во всех муниципальных образованиях региона. Своевременный вывоз мусора обеспечат региональные операторы.

Дополнительно в этот день в рамках «Всероссийского экологического субботника Зеленая Россия», приуроченного к Году памяти и славы, будут высажены деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Участники Общероссийской акции «Вода России» в целях реализации нацпроекта «Экология» очистят от бытового мусора берега водоемов региона. Напомним, старт акции был дан 28 августа в Кондуках.