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Туляков приглашают на общеобластной субботник
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на общеобластной субботник

Он состоится 12 сентября.

В Тульской области 12 сентября состоится общеобластной субботник. На него приглашены трудовые коллективы, а также все жители региона.

Планируется очистить от мусора и листвы придомовые территории,  территории учреждений, а также общественные пространства. Работы пройдут во всех муниципальных образованиях региона. Своевременный вывоз мусора обеспечат региональные операторы.

Дополнительно в этот день в рамках «Всероссийского экологического субботника Зеленая Россия», приуроченного к Году памяти и славы, будут высажены деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Участники Общероссийской акции «Вода России» в целях реализации нацпроекта «Экология» очистят от бытового мусора берега водоемов региона. Напомним, старт акции был дан 28 августа в Кондуках.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:36 0
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