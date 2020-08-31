За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 195 человек

Фото из архива Myslo.

Это жители 18 районов и городских округов.

По данным регионального оперативного штаба, с 25 по 31 августа в Тульской области зарегистрировано 195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 18 районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Дубенском, Каменском, Куркинском, Одоевском, Тепло-Огаревском районах и в рабочем поселке Новогуровский.

Всего в области зарегистрировано 9254 случая заболевания.

278 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 8070 человек.