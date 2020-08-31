Учеников 8-х и 9-х классов приглашают на бесплатный курс в «Яндекс.Лицей»
Рассказываем, что необходимо для зачисления.
«Яндекс.Лицей» открывает свои двери для учеников 8-х и 9-х классов. Курс обучения бесплатный, рассчитан на два года. Занятия будут проходить два раза в неделю в детском технопарке «Кванториум» (Тула, ул. Революции, 2).
Для зачисления нужно пройти два этапа:
- заполнить анкету и пройти тестирование на официальном сайте проекта (30 августа — 10 сентября),
- пройти онлайн-собеседование с педагогом (19 сентября — 24 сентября).
«Яндекс.Лицей» ждет тех, кому интересно прокачать свои знания в области программирования, алгебры, математики и логики.
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