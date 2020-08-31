Учеников 8-х и 9-х классов приглашают на бесплатный курс в «Яндекс.Лицей»

Рассказываем, что необходимо для зачисления.

«Яндекс.Лицей» открывает свои двери для учеников 8-х и 9-х классов. Курс обучения бесплатный, рассчитан на два года. Занятия будут проходить два раза в неделю в детском технопарке «Кванториум» (Тула, ул. Революции, 2).

Для зачисления нужно пройти два этапа:

заполнить анкету и пройти тестирование на официальном сайте проекта (30 августа — 10 сентября),

пройти онлайн-собеседование с педагогом (19 сентября — 24 сентября).

«Яндекс.Лицей» ждет тех, кому интересно прокачать свои знания в области программирования, алгебры, математики и логики.