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Учеников 8-х и 9-х классов приглашают на бесплатный курс в «Яндекс.Лицей»

Учеников 8-х и 9-х классов приглашают на бесплатный курс в «Яндекс.Лицей»

Рассказываем, что необходимо для зачисления.

«Яндекс.Лицей» открывает свои двери для учеников 8-х и 9-х классов. Курс обучения бесплатный, рассчитан на два года. Занятия будут проходить два раза в неделю в детском технопарке «Кванториум» (Тула, ул. Революции, 2).

Для зачисления нужно пройти два этапа:

  • заполнить анкету и пройти тестирование на официальном сайте проекта (30 августа — 10 сентября),
  • пройти онлайн-собеседование с педагогом (19 сентября — 24 сентября).

«Яндекс.Лицей» ждет тех, кому интересно прокачать свои знания в области программирования, алгебры, математики и логики.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:00 +1
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