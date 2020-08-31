Роспотребнадзор сообщил о готовности тульских школ к новому учебному году

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели мониторинг за готовностью работы школ к новому году и работы в условиях распространения COVID-19.

Сообщается, что в тульских школах проведен ремонт:

пищеблоков в 116 учреждениях,

учебных помещений и рекреаций - в 245 учреждениях,

отопительной системы и санитарных узлов - в 70 учреждениях,

проведена замена осветительных приборов в учебных помещениях 97 учреждений,

закупка мебели для учебных кабинетов в 73 учреждениях.

Медосмотр, гигиеническое обучение и аттестацию прошли 100% подлежащего персонала.

Условия для организации питания обучающихся созданы во всех общеобразовательных организациях.

В условиях распространения коронавируса в школах приняты локальные акты:

о закреплении за каждым классом отдельного кабинета,

об утверждении графиков прихода обучающихся в организацию,

проведения уроков и перемен,

приема пищи.

Разработан разработан алгоритм взаимодействия медицинских и образовательных организаций при выявлении ребенка с повышенной температурой.

Все общеобразовательные организации Тульской области в необходимом количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, оборудованием по обеззараживанию воздуха, дезинфицирующими средствами, применяемыми при вирусных инфекциях, кожными антисептиками.