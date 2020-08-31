Роспотребнадзор сообщил о готовности тульских школ к новому учебному году
В ведомстве отмечают, что предстоящий учебный год имеет особенности в связи с сохраняющимся риском распространения коронавируса.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели мониторинг за готовностью работы школ к новому году и работы в условиях распространения COVID-19.
Сообщается, что в тульских школах проведен ремонт:
- пищеблоков в 116 учреждениях,
- учебных помещений и рекреаций - в 245 учреждениях,
- отопительной системы и санитарных узлов - в 70 учреждениях,
- проведена замена осветительных приборов в учебных помещениях 97 учреждений,
- закупка мебели для учебных кабинетов в 73 учреждениях.
Медосмотр, гигиеническое обучение и аттестацию прошли 100% подлежащего персонала.
Условия для организации питания обучающихся созданы во всех общеобразовательных организациях.
В условиях распространения коронавируса в школах приняты локальные акты:
- о закреплении за каждым классом отдельного кабинета,
- об утверждении графиков прихода обучающихся в организацию,
- проведения уроков и перемен,
- приема пищи.
Разработан разработан алгоритм взаимодействия медицинских и образовательных организаций при выявлении ребенка с повышенной температурой.
Все общеобразовательные организации Тульской области в необходимом количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, оборудованием по обеззараживанию воздуха, дезинфицирующими средствами, применяемыми при вирусных инфекциях, кожными антисептиками.